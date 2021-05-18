В Пензе с «космическим» концертом выступил Дима Билан. Видео

В ККЗ «Пенза» с шоу «На орбите» выступил знаменитый певец, единственный победитель Евровидения от России, семикратный победитель EMA, единственный в истории обладатель 19 тарелок Муз-ТВ Дима Билан.

Программа началась ровно в 19:00. Как только артист вышел на сцену, в зале, полном людей, раздались аплодисменты.

Зрители не могли не подпевать, услышав любимые хиты. Шоу артиста сопровождалось яркими «космическими» эффектами, рассуждениями и даже голосом Юрия Гагарина.

На каждое кресло для гостей положили картонные сердца и бумажные самолетики, которые в конце шоу они смогли запустить на сцену. После каждой песни зрители аплодировали, фанаты дарили ему цветы.

Шоу «На орбите» стало логичным продолжением концертной программы «Планета Билан», представленной в 2019 году. В его основу легла идея о том, что каждый человек – отдельная планета, вращающаяся в огромной вселенной по своим орбитам, со своими законами и правилами.