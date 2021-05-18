Страховщики рассказали о самых популярных мошеннических схемах с авто

В России число случаев мошенничества в 2021 году приблизилось к значениям 2019-го. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

Отмечается, что тогда число заявлений в полицию достигло 12 тысяч, что на 17% выше, чем в 2020 году, а объем мошенничеств составил 8 млрд рублей, оказавшись на 32% больше, чем в 2020-м, уточнили «Известия».

Способов обмана несколько, например, с полисом каско злоумышленники часто инсценируют угон дорогостоящих машин, а затем перевозят их, например, в Таджикистан, Туркмению или Афганистан.

В ОСАГО же одна из основных схем мошенничества — оформление полиса «задним числом», то есть попытка застраховать ТС уже после ДТП, чтобы переложить расходы на страховую компанию. Однако время аварии проясняется на стадии урегулирования убытков, события получается отследить по камерам видеонаблюдения или с устройств других машин.

Эксперты считают, что активизация мошенничеств в том числе связана с падением реально располагаемых доходов населения. Часто сумму страховых выплат намеренно завышают и обычные граждане, даже не считая это незаконным.