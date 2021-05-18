В Пензенской области 19 мая прогнозируют грозу, аномальную жару и ветер

В Пензенской области 19 мая прогнозируют желтый уровень погодной опасности.

Как сообщили на сайте регионального ГУ МЧС, в среду в регионе ожидается гроза и усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Также пензенцев предупреждают о повышении температуры воздуха до плюс 30-32 градусов.

Сотрудники МЧС рекомендуют при усилении ветра оставаться дома. Если же стихия застала вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.