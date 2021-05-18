Борису Шпигелю продлили содержание под стражей до 20 августа

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия, срок содержания Шпигеля под стражей продлен до 20 августа», - рассказали в Басманном районном суде.

Напомним, 18 мая также будет рассмотрен вопрос о продлении срока задержания под стражей экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. С аналогичным ходатайством следственные органы выступили в отношении супруги Бориса Шпигеля, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. В зависимости от роли каждого им инкриминируют дачу, получение взятки либо посредничество во взяточничестве.