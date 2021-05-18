Борису Шпигелю продлили содержание под стражей до 20 августа

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18 мая Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей экс-члена СовФеда, главы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Бориса Шпигеля.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей суда.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия, срок содержания Шпигеля под стражей продлен до 20 августа», - рассказали в Басманном районном суде.
Напомним, 18 мая также будет рассмотрен вопрос о продлении срока задержания под стражей экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. С аналогичным ходатайством следственные органы выступили в отношении супруги Бориса Шпигеля, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова. В зависимости от роли каждого им инкриминируют дачу, получение взятки либо посредничество во взяточничестве.