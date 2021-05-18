Как предупредить заболевание клещевым энцефалитом

Врачи областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики в своей группе соцсети «ВКонтакте» рассказали пензенцам об опасности заражения клещевым энцефалитом и важности прививки от него.

Клещевой энцефалит приводит к параличам, расстройствам памяти, интеллекта, поражает сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательный аппарат. Основными переносчиками возбудителя являются иксодовые клещи, а заразиться можно как на природе, так и в городской среде через укус клеща, а также при употреблении сырого коровьего или козьего молока.

Предупредить клещевой энцефалит можно с помощью прививки. Вакцинация проводится для следующих категорий:

- людям, направляющимся на работу или отдых в местности, для которых характерны вспышки инфекции;

- людям, живущим на эндемичной территории;

- людям, контактирующим с биологическим материалом, содержащим вирус.

Плановая вакцинация проводится предпочтительно вне периода активности клещей (с ноября по март) двукратно с интервалом в 1-7 месяцев. Ускоренная вакцинация или экстренная включает две инъекции с интервалом в 2 недели.

Вакцинацию можно проводить круглый год, но для выработки иммунитета требуется минимум две недели, поэтому завершить курс вакцинации необходимо за 2 недели до выезда в «опасную» территорию. Для поддержания защитного уровня иммунитета проводится ревакцинация через 1 год, а далее 1 раз в 3 года. У вовремя привитого человека формируется стойкий иммунитет к болезни.