Пензенский минлесхоз возглавил Илья Галкин

18 мая стало известно о назначении нового временно исполняющего обязанности министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Соответствующая информация появилась на сайте регионального минлесхоза. Так, врио главы минлесхоза стал Илья Галкин. Ранее он работал в ФСБ, после трудился в должности врио заместителя главы областного минлесхоза.

До его назначения пост занимал Игорь Чернышов. Информацию о его увольнении ранее подтвердил Олег Мельниченко в Instagram.

Ранее руководитель региона поручил Счетной палате провести проверку деятельности областных минлесхоза и департамента госимущества.