Минпросвещения РФ не намерено оставлять Воронкова на посту главы пензенского минобра

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Минпросвещения РФ не намерено согласовывать кандидатуры трех министров образования, возглавляющих ведомства в Дагестане, Ульяновской области и Пензенском регионе.
Причиной такого решения стало невыполнение в срок работ по нацпроекту «Образование», пишет ТАСС.
По словам главы Минпросвещения России Сергея Кравцова, в этих субъектах требуется «незамедлительное устранение всех существующих недочетов».
«В данных трех регионах министерство просвещения считает необходимым применить меры дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур указанных министров образования», - цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Напомним, в Пензенской области министерство образования возглавляет Александр Воронков. Со стороны Олега Мельниченко ему также высказывался ряд претензий.