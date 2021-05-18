Эксперт Алиса Храмова назвала самые распространенные виды обмана на кассах

В России, не смотря на введение касс и электронных весов, обман в магазинных происходит достаточно часто. О самых распространенных видах агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова.

1. Лишний товар в чеке.

Если в чеке много позиций, то в него нетрудно добавить что-то лишнее. Правда, отмечает эксперт, бывает, что сканнер просто считал штрих-код дважды.

2. Неправильная сдача.

Перед расчетом с покупателем кассир должен назвать «общую стоимость покупок, затем - сумму полученных от покупателя денег и сумму сдачи, после чего выдать ее вместе с чеком». Но не все выполняют это.

Неправильно выданную сдачу легко обнаружить при снятии кассы.

3. Подмена штрих-кода на товаре.

Дорогой товар сканируется на кассе по штрих-коду более дешевого.

4. Акция «1+1»

Если покупатель не знает о ней, и кассир не предупреждает, то второй товар он может оставить себе.

«Покупатель оплачивает полную стоимость, а продавец берет себе второй оплаченный товар», - рассказывает Алиса Храмова.

5. Перевод баллов на карту кассира

Кассир вместо бонусной карты покупателя сканирует свою – все баллы уходят ему.

6. Отмена покупок и транзакций.

Не всегда банк знает про них.

Покупателям нужно внимательно проверять чеки у кассы, а магазинам стоит устанавливать специальное видеооборудовние.