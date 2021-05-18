В Пензе восстановят кабинет Салтыкова-Щедрина

В реконструируемом здании бывшей Пензенской казенной палаты на ул. Белинского восстановят кабинет сатирика Михаила Салтыкова-Щедрина. Он работал ее председателем в 1865-1866 годы. Об этом стало известно из аккаунта Олега Мельниченко в соцсети.

Как будет выглядеть кабинет, не уточняется. Скорее всего, он станет частью экспозиции краеведческого музея, корпус которого будет находиться здесь после завершения реставрации. Идея переноса в здание учреждения принадлежит Олегу Мельниченко. В старом корпусе музея останется экспозиция, посвященная Великой Отечественной войне и участию пензенцев в локальных боевых действиях.

«Мы отдадим здание на ул. Белинского целиком краеведческому музею. У них прекрасные запасники, а старое здание - под капитальный ремонт. Там разместим раздел музея, связанный с Великой Отечественной войной, дополнительную экспозицию - пензенцы в локальных конфликтах», - сообщил он на оперативном совещании в правительстве 24 апреля.

В Пензе Салтыков-Щедрин по долгу службы контролировал состояние торговли и промыслов, казначейств. Выступал против казнокрадства. Его считали взыскательным, но вместе с тем справедливым начальником. Впечатления от работы в Пензе и общения с местными жителями легли в основу ряда его произведений.