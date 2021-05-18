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18.05.2021г.
Белозерцев заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи

Белозерцев заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи

Вт, 18.05.21 14:38
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18 мая экс-губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на заседании Басманного районного суда заявил о готовности пройти проверку на детекторе лжи.

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся в здании суда, где рассматривают ходатайство следователя о продлении ареста Ивана Белозерцева до 20 августа.

«Я готов пройти процедуру на детекторе лжи. Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии. Для меня это является большой человеческой трагедией. Одно дело, когда ты понимаешь, за что тебя обвиняют, другое дело, когда это ошибка и неправда. Здесь трагедия, чувство несправедливости, я не понимаю, в чем меня обвиняют», - подчеркнул экс-губернатор.

Напомним, фигуранты дела, в зависимости от роли каждого, обвиняются в даче или получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. Все арестованы.

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16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
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22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
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19.04.2021 16:41
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13.04.2021 11:15
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08.04.2021 19:33
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08.04.2021 15:13
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