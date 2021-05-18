Белозерцев заявил, что готов пройти проверку на детекторе лжи

Об этом сообщает корреспондент РИА Новости, находящийся в здании суда, где рассматривают ходатайство следователя о продлении ареста Ивана Белозерцева до 20 августа.

«Я готов пройти процедуру на детекторе лжи. Я глубоко уверен, что возбуждение против меня уголовного дела станет досадной ошибкой впоследствии. Для меня это является большой человеческой трагедией. Одно дело, когда ты понимаешь, за что тебя обвиняют, другое дело, когда это ошибка и неправда. Здесь трагедия, чувство несправедливости, я не понимаю, в чем меня обвиняют», - подчеркнул экс-губернатор.

Напомним, фигуранты дела, в зависимости от роли каждого, обвиняются в даче или получении взятки, а также в посредничестве во взяточничестве. Все арестованы.