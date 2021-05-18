Пензенские студенты пообщались с лучшими учеными страны

18 мая Пенза стала одной из точек «Умного маршрута» - большой просветительский проект, в рамках которого студенты узнали, как превратить желание изменить мир в профессию будущего.

Российское общество «Знание» запустило эту акцию (18+) в апреле, Пензенская область оказалась в числе 12 регионов, молодежи которой посчастливилось послушать лекции известных ученых.

«В это году происходит перезагрузка Российского общества «Знание» и активизируется деятельность, связанная с научным просвещением молодежи. Это первое пробное «кольцо» «Умного маршрута», - пояснила первый проректор института регионального развития, председатель Пензенского отделения Российского общества «Знание» Елена Прохорова.

Всего в проекте задействованы более 40 лекторов, которые едут в каждый регион со своей программой. В Пензенской области она связана с биологией, биотехнологиями, химией. Основная цель проекта – повысить культурный уровень студентов и познакомить с новейшими достижениями науки.

«У нас сегодня присутствуют студенты физмата и естественнонаучного факультетов Педагогического института ПГУ. Лекторы ведут живой диалог с нашими студентами. Проект приехал в Пензу из Самары, до этого он был в Сочи, Краснодаре и еще ряде городов. Еще одна фишка: все лекции записываются и выкладываются в Сеть, чтобы максимально большое количество учащейся молодежи могло познакомиться с ними», - добавила Елена Прохорова.

В пединституте выступили Екатерина Скроб, кандидат химических наук, которая рассказал о создании искусственной клетки для записи информации и «умных» материалов, Анна Кудрявцева, кандидат биологических наук, с докладом о новом модельном объекте для исследования механизмов старения, и Лебедев Михаил Альбертович, научный руководитель Центра биоэлектрических интерфейсов Высшей школы экономики, с лекцией «Нейроинтерфейсы как способ восстановления и расширения функций мозга».