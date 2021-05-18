Уроженец Пензы Антон Слепышев станет капитаном сборной по хоккею

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Форвард ЦСКА, воспитанник пензенского школы хоккея Антон Слепышев станет капитаном российской сборной по хоккею на чемпионате мира в Риге, сообщает РИА Новости.
Чемпионат пройдет с 21 мая по 6 июня.
Антон Слепышев выступал за сборную на этапах Еврохоккейтура. Обладатель Кубка Гагарина-2019. Он не раз посещал Пензенскую область с мастер-классами, в 2019 году вместе с еще одним уроженцем Пензы, хоккеистом ЦСК Сергеем Андроновым привозил в «Дизель-Арену» Кубок Гагарина.