Вяземский на встрече с пензенскими школьниками: «Чтобы писать книги, нужно страдать»

17 мая в преддверии финала игры «Умники и умницы Сурского края» (0+) заведующий кафедрой мировой литературы и культуры факультета международной журналистики МГИМО, писатель, философ, автор и ведущий телевизионной игры «Умницы и умники» Юрий Вяземский встретился с девятиклассниками, которые не прошли в последний этап.

Перед началом встречи председатель регионального ЗакСобра Валерий Лидин провел для почетного гостя экскурсию по историческому зданию Законодательного Собрания. Он показал портреты губернаторов разных лет, государственные награды, свой кабинет.

«Я всегда смотрю «Умников и умниц». Я очень признателен, что наше Законодательное Собрание стало местом проведения круглого стола. Я благодарю Юрия Вяземского за то, что он нас посетил», - сказал Валерий Лидин.

Юрий Вяземский в ответ поблагодарил главу регионального ЗакСобра за гостеприимство.

«Я выехал из Москвы уже несколько дней назад, побывал в нескольких городах. Я люблю Пензу, это замечательный город, добрый, гостеприимный», - отметил гость.

Участники круглого стола задали Юрию Вяземскому вопросы, на которые он охотно отвечал. Ведущий отметил, что в регионах ребята гораздо сообразительнее и умнее, чем в столице. Он делился историями, которые были связаны с программой, например, рассказал, как выпуск посмотрел президент. Владимир Путин после просмотра позвонил Юрию Вяземскому и спросил, чем он может помочь программе?

«В этот день я диктовал условия самому президенту», - пошутил Юрий Вяземский.

Один из вопросов ребят касался написания книг. Школьница поинтересовалась, как он пришел к этому.

«Я понял с самого детства, что связан с творчеством. Я все время себя представлял в творческих профессиях. Родители отдали меня в консерваторию играть на скрипке. А потом я оказался в МГИМО, захотел быть журналистом, после поступил в Щукинское училище. Я понимал, что я какой-то сочинитель, исполнитель, потом хотел быть балеруном, но никак не понимал, кем хочу быть на самом деле. В Щукинском училище я понял, что мне уже поздно быть актером. Потому что я уже закончил МГИМО, а актеры люди глупые. Уйдя из Щукинского училища, от тоски я написал свой первый рассказ. Хотелось просто куда-то уйти от этой жизни, а писательство помогает в этом. Особенно написание исторических романов, ты уходишь куда-то в Древний Рим, но потом надо вернуться к ужину. Но вы должны быть несчастны хотя бы в чем-то, чтобы начать писать. И это не мое изобретение, чтобы писать книги, нужно страдать. Но профессия очень хорошая», - поделился он.



Ребята спросили также, сколько языков знает Юрий Вяземский. Он ответил, что несколько - английский, немецкий, шведский, испанский, но все на разных уровнях. Но главное, он считает, что нужно знать язык международного общения - английский.

Школьникам в конце встречи вручили дипломы за проведение лучших экскурсий в рамках конкурса. Кроме того, они автоматически попадают в финал «Умников и умниц Сурского края» следующего года.

Финал игры начался в 15:00 в студии телеканала «Экспресс». Победители будут сражаться за право стоять на дорожке игры «Умники и умницы» на «Первом канале».