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18.05.2021г.
Tele2 построит 2 000 базовых станций на объектах РТРС

Tele2 построит 2 000 базовых станций на объектах РТРС

Вт, 18.05.21 15:43
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Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, и РТРС подписали соглашение о строительстве 2 000 базовых станций LTE-1800 на объектах телерадиосети. ПАО «Ростелеком» обеспечит строительство сети в основном по волоконно-оптическим линиям связи.

Уже есть список 500 сайтов, которые будут установлены до конца 2021 года. Проект ориентирован на подключение к сети в том числе социально значимых объектов в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской Федерации».

В этом году благодаря этому соглашению новые станции появятся в 55 регионах России. В отдаленных населенных пунктах появится высокоскоростной мобильный интернет и устойчивая голосовая связь.

Оператор намерен установить первые 500 базовых станций до июля 2021 года. В целом, проект предполагает установку по 500 объектов ежегодно, всего – 2012 за четыре года. Базовые станции будут задействовать диапазон радиочастот 2 300–2 400 МГц – это гарантирует высокую скорость мобильного интернета в условиях загруженности основного спектра.

ПАО «Ростелеком» обеспечивает строительство транспортной сети по волоконно-оптическим линиям связи, что позволяет достичь передачи данных на высокой скорости и увеличивает охват населенных пунктов оптической инфраструктурой.

Из общего количества объектов РТРС, включенных в проект, примерно четверть – 534– будут размещены там, где нет покрытия ни одного из операторов. Таким образом, партнеры запустят высокотехнологичные цифровые услуги на территориях, где отсутствуют даже базовые услуги мобильной связи. Остальная часть проекта ориентирована на расширение покрытия и появление в локациях новых операторов, что способствует развитию конкуренции и улучшению качества клиентского сервиса. При развертывании инфраструктуры LTE-1800 Tele2 и «Ростелеком» подключат к сети социально значимые объекты – образовательные учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, пожарные части.

«Как социально ориентированная компания мы исторически строим сеть в самых отдаленных уголках страны, зачастую оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей. Вместе с тем ключевой дифференциатор Tele2 на рынке – предоставление качественных услуг по максимально выгодным ценам. Таким образом, наша миссия по устранению цифрового неравенства реализуется в двух плоскостях – развертывании технической инфраструктуры и предложении доступных услуг. Наш проект с РТРС и «Ростелекомом» способствует улучшению качества жизни на селе и созданию равных цифровых возможностей. При этом мы заметили, что жители малых населенных пунктов охотно пользуются услугами передачи данных и порой опережают по объемам потребленных гигабайтов горожан. Ведь преимущество цифрового мира в том, что он позволяет оставаться частью активной жизни при физической удаленности от центра событий», - считает Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

В апреле 2021 года «Ростелеком» при участии Tele2 начал второй этап проекта устранения цифрового неравенства и строительство на селе базовых станций мобильной связи. Проект УЦН 2.0 включает организацию сетей LTE в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). До конца 2021 года высокоскоростной интернет появится в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктов страны. Базовые станции будут работать в диапазоне радиочастот 2 300–2 400 МГц. Оператор мобильной связи Tele2 выступает в качестве центра компетенций: согласует проектное решение и формирует задание для подрядчиков «Ростелекома», планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией Tele2
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16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
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09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
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03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
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20.04.2021 18:08
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20.04.2021 16:52
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