В Пензенском районе нашли пакет с мертвым младенцем

В Пензенской области на берегу водоема нашли пакет с телом новорожденной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По данным следствия, ребенка нашли 16 мая. Телесных повреждений на теле малышки, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти, не обнаружили. Правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Следователи возбудили уголовное дело. В настоящее время криминалисты проводят комплекс следственных действий. Кроме того, правоохранители разыскивают мать младенца.

«При наличии информации, касающейся смерти ребенка, просим сообщить в следственное управление по телефону 8(8412)36-13-07 или в полицию по номеру 02», - добавили в ведомстве.