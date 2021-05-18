Анна Кудрявцева рассказала, как рыбки помогут продлить молодость

18 мая в педагогическом институте Пензенского государственного университета в рамках акции «Умный маршрут» прошли лекции ведущих специалистов в области биологии и биоинформатики. Корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» удалось пообщаться с заместителем директора Института молекулярной биологии РАН, руководителем лаборатории, автором открытия по расшифровке новых механизмов возникновения и развития злокачественных опухолей Анной Кудрявцевой.

Она рассказала, как африканские рыбки могу помочь человечеству продлить молодость, насколько мы далеки от вечной жизни и какие задачи перед собой ставит наука о долголетии.

- Анна, расскажите, как ваша лекция связана с вашим главным научным трудом?

- Опухоль – возрастоассоциированное и возрастозависимое заболевание. Чем старше человек становится, тем выше риск возникновения злокачественного новообразований. То, о чем я сегодня рассказываю студентам – новый модельный объект, животное, которое позволяет изучать как раз такие патологии.

Речь идет о том, что мы ищем препараты, которые смогут помочь нам отсрочить наступление старческих болезней, продлить жизнь. В этом случае нам нужно наблюдать за подопытным животным в течение всей его долгой жизни. В большинстве своем для позвоночных это практически нереально.

Африканские рыбки рода Nothobrabchius – короткоживущие, поскольку обитают в пересыхающих водоемах. Это значит, что они должны очень быстро вырасти, оставить потомство, а дальше естественный отбор совершенно не побеспокоился об их долгой старости – они существуют всего несколько месяцев. Это удачное совпадение позволяет проводить на них эксперименты с возрастозависимыми патологиями и по продлению жизни.

- Но ведь часто такие эксперименты проводят на нематодных червях и мушках дрозофилах именно по тем же причинам. Почему эти рыбки больше подходят?

- Все верно, эти два классических объекта позволяют оценить продолжительность жизни. Но они достаточно далеки по морфологии от человека. Естественно, нам нужен максимально близкий к нашему виду объект, чтобы экстраполировать данные на людей. Тут сразу задумываешься о лабораторных мышах, но здесь есть свои ограничения – они дольше живут.

Также у рыбок есть определенная фишка, которая позволяет в некоторых случаях их предпочитать для изучения мышам: в связи с особенностями пищевого поведения некоторые зоны их мозга функционируют ближе к человеческому. Кроме того, вся эта история завязана на микробиоме кишечника, поэтому Nothobrabchius – уникальный объект, который подарила нам природа.

Они не только удобные, но еще и безумно красивые. У нас в лаборатории они спокойно доживают до своей старости, у них совершенно уникальные условия существования - система индивидуального содержания. У каждой рыбки, которые вырастают максимум до пяти сантиметров, есть свой аквариум на 2,8 литра, в них постоянно происходит рециркуляция воды. Кормят их регулярно, у них специальное освещение и температура, то есть в таких условиях им живется не хуже, чем на родине в Африке.

- Как вообще далеко шагнула «наука о старости» – геронтология? Насколько мы уже близки к вечной жизни?

- Мы от нее бесконечно далеки. То есть в эксперименте на животных удается показать, что различные так называемые интервенции (не только какой-то препарат, но и совокупность факторов воздействия) могут продлять жизнь модельных объектов. Но, как только речь заходит о человеке, здесь необходим весь спектр исследований, прежде чем что-то испробовать хотя бы в рамках клинических испытаний. И тут оказывается, что пока мы покажем эффективность препарата на грызунах, проходит три года. Это может быть неактуально к этому времени.

Мы все больше узнаем, какие регулярные процессы происходят в организме при старении, но очень сложно найти ген, обеспечивающий долголетие, это почти невозможно. Как правило, находится то, что ускоряет старение. В связи с этим довольно сложно прикинуть, как такое состояние можно коррелировать.

Сейчас стоит вопрос не столько о продлении, сколько об улучшении качества жизни. Люди живут довольно долго, но эта жизнь, в том числе из-за болезни неполноценная, по крайней мере, не такая, какой могла быть. Встает задача увеличить не количество лет, а этот временной промежуток, когда он живет полноценно, хотя бы без болезней. Это называется активное долголетие.

- Получается, в будущем большая часть людей будет среднего возраста с хорошим здоровьем, а не молодой и свежей?

- По крайне мере фантасты так и пишут: мы будем дольше находиться в состоянии зрелости, а фаза «умирания» будет протекать быстро и незаметно. Человек будет долго жить насыщенной, полной жизнью, но сам конец пока неотвратим.