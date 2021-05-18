В дальнем Арбеково строят три дороги

В Пензе заключили муниципальные контракты на строительство трех дорог в дальнем Арбеково. Новые проезжие части будут иметь две полосы для движения.

Помимо этого, возле дорог будут тротуары, также установят освещение и ливневую канализацию. Стройматериалы на объекты уже завезли, уточнили в пресс-службе мэрии.

Работы идут на участке от улицы 65-летия Победы, 1 до жилого комплекса на улице Глазунова. В настоящее время ведется разработка дорожного котлована. Протяженность дороги с правосторонним тротуаром, если двигаться от улицы 65-летия Победы по направлению к ЖК, составит 843,74 м.

Отрезок от кольца на улице 65-летия Победы до улицы Генерала Глазунова, 9 будет протяженностью 340 м. Здесь также оборудуют тротуар с правой стороны по направлению движения от кольца до улицы Генерала Глазунова.

«Следующий участок будет от улицы Генерала Глазунова, 9 до дома №21 на этой же улице. Двухполосная дорога с тротуаром по правой стороне на отрезке длиною в 843 м строится вблизи трассы М-5 «Урал». На данном этапе подрядная организация осуществляет устройство ливневой канализации», - добавили в мэрии.

Работы на всех объектах должны быть завершены летом 2021 года.

Напомним, работы ведутся в рамках подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Пензенской области» госпрограммы «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Пензенской области».