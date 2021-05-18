Олег Мельниченко вручил бюджетникам жилищные сертификаты

В этом году свидетельства на единовременные выплаты предоставили 25 работникам. Олег Владимирович отметил важность этого вида поддержки.

«У вас сегодня радостный день — вы получаете возможность реально улучшить свои жилищные условия. Это все заслуженно», - подчеркнул он.

Олег Мельниченко отметил вклад представителей системы здравоохранения в борьбе с коронавирусом.

«Мы глубоко благодарны представителям здравоохранения за ту работу, которую они делают, за то, с каким чувством ответственности они подходят к выполнению своего профессионального долга», - дополнил Олег Владимирович.

Он также сообщил о необходимости наращивания мер поддержки молодых семей, чтобы те имели возможность приобрести комфортное жилье.

От имени получателей сертификатов руководство Пензенской области поблагодарила преподаватель Пензенского колледжа информационных и промышленных технологий Елена Адельшина.

«Сегодня в моей семье произошло долгожданное событие – мы получили сертификат, и в скором времени улучшим наши жилищные условия. В наше время приобрести жилье – задача очень сложная, в моей семье — практически невыполнимая. А ведь всем хочется создать свой собственный домашний уют, иметь стабильность, уверенность в своих силах, возможность реализовать свои планы в будущем. Такая поддержка со стороны руководства региона – это большое подспорье», - подытожила Елена Адельшина.

Программа улучшения жилищных условий для представителей бюджетной сферы действует в Пензенской области с 2006 года. За этот период единовременную выплату получили 1303 сотрудника и членов их семей. На эти цели Пензенской областью выделено более 400 млн рублей.