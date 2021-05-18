Пензенская область вошла в число регионов Приволжья, где популярна утилизация гаджетов

Жители регионов Приволжья сдали в салоны связи МегаФона более 6000 гаджетов, которыми они ранее пользовались. В число субъектов вошла и Пензенская область.

По данным аналитиков МегаФона, в регионе за месяц в 5 раз выросло количество ненужных телефонов, часов и планшетов, которые были сданы в обмен на скидку.

Пензенцы чаще всего меняют по трейд-ин смартфоны Samsung, Honor, Huawei. Примерно по одной трети потребителей, которые воспользовались программой, приносили в салоны устройства этих брендов. Самые популярные модели для сдачи: Samsung Galaxy A5; Honor 9S и Huawei Y3.

«Трейд-ин избавляет от хлопот, связанных с продажей подержанного гаджета, и помогает сэкономить на покупке нового. Скидку, полученную после сдачи старого устройства, можно использовать при покупке любого товара, представленного в салоне. Кроме того, цифровая электроника, как один из самых вредных видов отходов нуждается в специальной переработке. Поэтому каждый клиент, сдавший старый телефон, часы или планшет дополнительно вносит вклад в улучшение экологической обстановки», – рассказал директор МегаФон Ритейл в Поволжье Антон Морозов.

Как правило, при сдаче прежнего гаджета приобретают новый стоимостью от 16 000 рублей. На Samsung приходится более 69% от общего объема продаж в Пензенской области, у iPhone – доля 26%, на третьем месте – смартфоны марки Honor.

За последний год в салонах МегаФона по всей стране приняли на 27% больше устройств трейд-ин. Доля продаж смартфонов по таким условиям от всех реализованных гаджетов в количественном и денежном выражении составляет более 20%.