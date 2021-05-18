Олимпийский чемпион побывал на тренировке пензенской команды по следж-хоккею

На тренировке пензенской следж-хоккейной команды «Крылья мечты» побывал двукратный Олимпийский чемпион Александр Кожевников. Советы от такого титулованного спортсмена ребятам точно пойдут на пользу, ведь впервые они вышли на лед лишь в начале прошлой осени.

Рассказы о том, каким раньше был хоккей, начинающие спортсмены готовы слушать часами. А таких историй у Александра Кожевникова наберется немало. Он прошел длинный путь от юного воспитанника школы «Дизелиста» до двукратного Олимпийского чемпиона. И теперь своим огромным опытом готов поделиться с теми, кто на лед вышел совсем недавно. Кстати, Александр Викторович после встречи с пензенской командой «Крылья мечты» отметил, что будущее у нее точно есть.

«Они любят, это видно по глазам, горят. Надо просто больше заниматься. Насколько я знаю, для Пензы это новый спорт. Надо, чтобы они играли, занимались собой, верили, что им помогают», - отметил двукратный Олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.

Но разговоры разговорами, а тренировка по расписанию. За девять месяцев существования команды по следж-хоккею прогресс виден невооруженным взглядом. Каждый из ребят уже уверенно чувствует себя на льду. Некоторые говорят, что сложнее всего было научиться держать равновесие, но с этим они успешно справились. Поэтому теперь можно поработать и над тактикой.

«Когда первый раз пришел, думал, что не получится. Потом начали заниматься и все пошло, понравилось. Работаем, тренируемся. Мы друг друга знаем, с некоторыми вместе живем. Стараюсь их понимать, а они меня», - прокомментировал игрок команды «Крылья мечты» Валерий Турулин.

«Пока одна команда, а планируется их три по итогу. Принято участие во всероссийском турнире в Нижнем Новгороде, что и послужило мотивацией для ребят. До этого времени кто-то думал, зачем я здесь, а после поездки они сплотились и вот мы надеемся, что скоро увидим результаты совместной работы», - поделилась исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Елена Кулагина.

Кстати, следующие соревнования ждут ребят уже на этой неделе. В четверг команда отправится в Саратов, где пройдет турнир по следж-хоккею, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.