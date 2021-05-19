Губернскому дому в возвращенном статусе исполнилось десять лет

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Памятник истории и архитектуры 18 века дети видят именно так: в красках, черно-белой графике, пастели. Рисуют его даже фломастерами. Вика Салаева пользуется так называемой «сухой кистью».
«Очень хорошо передает архитектуру, то есть эту массу, когда рисуешь «на сухую», видны некоторые пробелы. Я не мочу кисточку, а смешиваю краску и начинаю водить по листу. Не люблю пленеры, дома рисую, мне не нравятся людные места», - поделилась ученица художественной школы Виктория Салаева.
Классицизм такое взаимодействие с молодыми художниками переносит со стойкостью и даже гордостью. Ведь когда-то здесь была детская художественная школа, а сейчас Губернаторский дом рисуют в честь десятилетия возвращения этого статуса. Это случилось в 2011 году, тогда же сюда переехала часть работ из запасников Пензенской картинной галереи, но основная функция этого подразделения - знакомить пензенцев с новыми работами.
«С сегодняшнего дня мы начала вплотную готовить большую выставку о истории Руси, России. Со времен Александра Невского и до наших дней», - поделился директор Пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный.
Всего в запасниках пензенской картинной галереи порядка 14 тысяч полотен. Одномоментно выставить даже с учетом двух зданий можно лишь около двух тысяч, а потому экспозиции музейные работники стараются менять регулярно. Появятся в них и работы этих молодых художников, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.