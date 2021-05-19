В Пензе стартует юбилейный сезон всероссийской игры «Умницы и умники»

В 2020 году все интеллектуальные баталии проходили дистанционно, но теперь они возвращаются в очный формат.

Что ждет участников и зрителей на этот раз обсудили в очередном выпуске программы «Экспресс. Тема» (16+), гостем которого стал директор центра естественно-математического образования Института регионального развития Пензенской области и ведущий игры в нашем регионе, Дмитрий Кондратов.

«В прошлом году дистанционно прошла игра «Году Памяти и Славы посвящается». Естественно, она была посвящена Великой Отечественной войне, а в этом году - 180-летие Василия Осиповича Ключевского, нашего великого земляка. Игра называется «Ключевские и его время», - рассказал Дмитрий Кондратов.

Подробнее о формате интеллектуальной олимпиады в нашем крае, ее истории, а также успехах школьников из Пензенской области на всероссийском этапе узнаете после первого вечернего выпуска программы «События», в 17:55. Посмотреть его можно на сайте телеканала «Экспресс».