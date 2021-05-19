Девятиклассники по всей стране приступили к сдаче контрольных работ

В 2021 году такой формат был выбран вместо ОГЭ. При этом предмет для контроля знаний школьники выбирают на свое усмотрение.

Вместо экзамена - контрольная работа, но к ней девятиклассники готовились также основательно и долго. В первый день свои знания проверяют ребята, которые в качестве предмета по выбору определили биологию, литературу, информатику.

«Мы готовились на уроках и факультативах в школе. Во-вторых, я занимался отдельно с репетитором и готовился начиная с августа. За это время я успел изучить два языка программирования. Самым сложным заданием являлось, наверное, на тот момент», - поделился ученик гимназии №53 города Пензы Илья Алексеев.

На написание контрольной работы старшеклассникам дается два с половиной часа. За это время они должны выполнить 15 заданий, 2 из которых - повышенной сложности.

«Есть десять заданий, которые решаются на бумаге, а еще пять - за компьютером. На информатике нельзя пользоваться ничем, кроме бумаги и ручки, а на практическом задании компьютером. Ни калькуляторов, ни линеек нет», - отметил учитель информатики гимназии №53 города Пензы Алексей Святкин.

Результаты контрольных работ станут известны через десять дней. Уже в среду, 19 мая, школьники приступят к написанию еще двух предметов по выбору - физики и истории, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.