Свыше 17 тысяч пензенцев проголосовали за объекты благоустройства города

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Обеденный перерыв в городской стоматологической поликлинике решили потратить с пользой для дела. Сотрудники присоединились к голосованию за объекты благоустройства, которые преобразятся в 2022 году. Такая возможность появилась благодаря выездной мобильной группе.
«У нас прекрасный город, есть много мест, где необходимо приложить свои силы, средства областного и городского бюджета. Сегодня, конечно, из 25 объектов нужен был один. Я послушала, что говорят сотрудники и очень разнообразные мнения. Кто в Арбеково, кто на Набережной. Пусть каждый сделает выбор, но выразить свою позицию, свое мнение, за это, кончено, хочется сказать большое спасибо», - отметила главный врач городской стоматологической поликлиники Елена Блащук.
Голосование за общественные территории проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего участвует 25 объектов. Помимо онлайн-формы, теперь есть возможность сделать выбор в очном режиме.
«Это офлайн-голосование - это то голосование, которое проводилось ранее путем заполнения бюллетеня. Обычный режим голосования, в отличие от нововведенного в текущем году - электронного. Это привычно, жители приходят на территориально счетные участки, которые расположены на базе районных администраций города Пензы. Берут бюллетень и делают выбор, который им предпочтителен», - пояснил заместитель начальника управления ЖКХ города Пензы Станислав Зотцев.
Свой выбор уже сделали уже свыше 17 тысяч пензенцев. Проголосовать могут все желающие в возрасте от 14 лет до 30 мая. При себе достаточно иметь паспорт, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.