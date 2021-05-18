Олимпийскую аллею закроют для обработки от клещей

В Пензе на Олимпийской аллее проведут акарицидную обработку. Это необходимо для того, чтобы избавиться от клещей.

В пресс-службе мэрии уточнили, что Олимпийскую аллею закроют от посетителей на время обработки – с 22 часов 19 мая до пяти утра 20 мая.

«Это необходимо, потому что препарат для обработки токсичен и посещение аллеи будет небезопасно для посетителей и их питомцев», - уточнили в мэрии.

Лесопарковую зону откроют для посетителей в 8 часов утра 20 мая.

Отмечается, что комплекс мер по профилактике появления клещей проводится на территории зеленых зон города ежегодно.