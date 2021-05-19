Новый уровень киберугрозы: Как хакеры взламывают IT-инфраструктуры органов власти

Высокопрофессиональные кибератаки с инструментарием уровня иностранных спецслужб – с одной стороны и недели напряженной круглосуточной работы нескольких десятков людей над их выявлением и отражением – с другой. Противостояния кибергруппировок и сотрудников информбезопасности с каждым годом все больше напоминают сюжеты боевиков. Одной из таких историй поделились представители «Ростелеком-Солар» и ФСБ.

Борьба с кибергруппировкой, внедрившейся в государственную информационную систему, продолжалась несколько лет. С таким уровнем угрозы «безопасники» столкнулись впервые, но, тем не менее, смогли защитить инфраструктуры органов госвласти. Кроме того, они исследовали все разновидности атак, позволившие хакерам совершить взлом, и обнародовали эту информацию, сделав доступной для всего экспертного сообщества. Как признался вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, это очень смелый шаг, на который компания и НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам ФСБ России) пошли, чтобы поделиться полученным опытом.

«Это результат нашей большой двухлетней работы. Обычно такие исследования в публичное поле не выносятся. Это большая смелость и уверенность с нашей стороны и со стороны НКЦКИ – что мы решили опубликовать с достаточным количеством технических подробностей результаты работы по противодействию этой группировке. Сейчас тема кибербезопасности, с одной стороны, на виду и на слуху, но, с другой, практических кейсов, примеров очень мало. И полученный опыт очень важно тиражировать на все компании. За последний год мы видим очень серьезный рост именно такого уровня атак, поэтому считаем важным рассказать о результатах проработки этого кейса», - пояснил он в ходе пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн 18 мая.

Как и зачем происходила кибератака

По словам Игоря Ляпунова, эта история началась в конце 2019 года, она напоминала сценарий боевика.

«Однажды ночью наш инженер реагирования обнаружил следы прикосновения к одному из серверов защиты одной из государственных инфраструктур. Они исчезли буквально спустя несколько минут, но этого было достаточно, чтобы мы начали понимать, что происходит. Группировка начала попытку взлома, и дальше последовала большая работа по восстановлению цепочки атаки. Для нас это был неприятный сюрприз. Выяснилось, что группировка присутствовала и на некотором количестве других инфраструктур федеральных органов власти. Самые первые признаки ее присутствия датировались аж 2017 годом. То есть больше трех лет группировка работала в IT-инфраструктурах госорганизаций», - рассказал вице-президент «Ростелекома».

Заместитель директора НКЦКИ Николай Мурашов отметил, что, проанализировав серии целенаправленных атак на ресурсы органов власти, специалисты управления ФСБ и «Ростелеком-Солар» пришли к выводу, что группировка имела инструментарий уровня иностранных спецслужб. И ее целью было вовсе не материальное обогащение.

«Целями таких атак в большинстве случаев являются компрометация IT-инфраструктуры и кража конфиденциальных данных, действия в интересах иностранных спецслужб. Практика показывает, что первое целенаправленное воздействие на новые ресурсы начинается уже через два-три дня после их запуска. Количество атак на информационные системы органов власти и субъектов критической инфраструктуры неуклонно растет. В 2019-2020 годах рост составил более 40%», - сообщил он.

Игорь Ляпунов подчеркнул, что хакеры действовали очень осторожно и скрытно. Атакуя медленно, они за месяц добивались полного контроля над очередной инфраструктурой и ее ключевыми узлами.

«Это профессиональные ребята, которые очень хорошо «изучают матчасть» - всю техническую документацию инфраструктуры, пофамильно знают IT-администраторов, присутствуют на рабочих станциях. Глубина изучения IT-инфраструктуры очень высокая, целью являются все сервера управления и источники конфиденциальной информации – корпоративная почта, система документооборота. Действия группировки невозможно было детектировать стандартными средствами защиты, так как основные усилия были направлены на их сокрытие. Вплоть до отключения антивирусов при создании видимости их работы», - пояснил он.

Вице-президент «Ростелекома» отметил, что над созданием программного обеспечения (ПО) трудились десятки, если не сотни разработчиков. Сотрудники информбезопасности провели большую работу по освобождению IT-инфраструктур. Этот процесс сильно усложнял тот факт, что у хакеров было более 10 «запасных входов», или бэкдоров, через которые они могли вернуться в атакованную систему, чтобы вновь захватить контроль над ней.

«Еще одна опасность – если бы группировка поняла, что находится под контролем и наблюдением, она могла бы запустить разрушающее ПО, например, вирус-шифровальщик, тем самым парализуя работу инфраструктуры. Все это было большим вызовом для нас. Когда мы выгнали группировку из инфраструктур, было колоссальное давление и объем атак с попыткой вернуться. Атаки были прямые, лобовые, через периметр, через фишинг и даже через цепочки поставщиков – IT-подрядчиков компаний», - добавил Игорь Ляпунов.

Как хакеры взламывают информационные системы

По словам директора центра противодействия кибератакам Solar JSOC, компании «Ростелеком-Солар» Владимира Дрюкова, есть три ключевых вектора кибератак.

1. Взлом веб-приложений

«Работающие на рынке хакерские группировки уже практически не ломают веб. По нашей статистике, на такие атаки приходится примерно 20% сложных хакерских атак. Но у профессиональных группировок ситуация выглядит иначе. Почти половина атак происходит на веб-приложения. Причины понятны: почти 70% приложений имеют уязвимости, которые могут быть атакованы», - рассказал Владимир Дрюков.

2. Социальная инженерия

«Это один из самых популярных векторов атак. По статистике, сейчас примерно 75-80% атак начинаются с фишинга. Таргетированных атак на конкретную организацию меньше – где-то менее 10%. Но, к сожалению, в рамках госаппарата бороться с ними сложнее. Если в среднем каждый шестой-седьмой сотрудник открывает фишинговое письмо, то в случае с федеральными органами власти это каждый четвертый. И проникновение атаки происходит гораздо более эффективно. Во время пандемии, например, использовали для этого ссылки на какие-то внутренние распорядительные документы», - пояснил спикер пресс-конференции.

3. Атака через подрядчика

«Такие атаки в РФ нередки, за последний год рост произошел в два раза. И они колоссально сложны для детектирования. Злоумышленник ищет подрядчика, имеющего доступ к инфраструктуре. Это может быть компания-аутсорсер, разработчик программного обеспечения и т.д. Если на стороне подрядчика нет требуемого уровня информбезопасности, то скомпрометировать инфраструктуру достаточно просто. Это часто оказывается проще, чем атаковать государственную информационную систему», - пояснил директора центра противодействия кибератакам Solar JSOC.

Сколько усилий требуется, чтобы отразить киберугрозу

Владимир Дрюков на примере освобождения информационных систем сотрудниками «Ростелеком-Солар» рассказал, сколько усилий может потребоваться для вычистки одной IT-инфраструктуры.

«В случае с небольшим органом государственной власти – около 10 информационных систем, то есть около недели требовалось на исследование, чтобы понять, какие узлы были скомпрометированы. Сама вычистка – это неделя работы 24/7 команды примерно из 20 человек.

Но когда инфраструктура становится более объемной, ресурсов требуется больше. Исследование занимало около четырех месяцев, было задействовано более 20 сотрудников. А сама вычистка – работа 70 человек в течение двух недель, после чего злоумышленники пытались вернуться в инфраструктуру. Началась «гангстерская перестрелка», отражение атак ведется ежедневно», - отметил он.

Как противостоять новым вызовам

С таким уровнем угрозы специалисты в сфере кибербезопасности столкнулись впервые, признался вице-президент «Ростелекома» Игорь Ляпунов. По его мнению, пока силы неравны, и придется приложить огромные усилия, чтобы обеспечить государственным IT-инфраструктурам достойную защиту.

«Сейчас органы власти достаточным ресурсным обеспечением для отражения такой атаки не обладают. «Безопасники» традиционно готовились к боксерскому поединку – усердно тренировались много лет, оттачивали технику, но, выйдя на ринг, увидели перед собой танк. Это принципиально другой уровень угрозы. И еще один аспект, который нужно для себя очень четко осознавать, особенно в постковидный период: большинство IT-инфраструктур органов госвласти очень тесно друг с другом связаны. Удаленный доступ, общие сервисы, взаимодействие – это единый организм. И уязвимость одного элемента влияет на защищенность всей инфраструктуры.

Как в начале 20 века автоматическое оружие перевернуло весь ландшафт боевых действий, так и сейчас мы оказываемся совершенно на новом уровне противостояния. Мы должны приложить все силы, чтобы совершить этот «квантовый скачок» как можно быстрее и перейти на новую ступень безопасности», - подчеркнул Игорь Ляпунов.