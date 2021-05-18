В Пензенскую область поступило 810 доз вакцины «ЭпиВакКорона»

«Особенность данного препарата в том, что она пептидная, то есть не содержит в себе биологический носитель вируса. Вместо этого в вакцине содержится искусственно созданные фрагменты вирусных белков. Организм вакцинированного человека учится распознавать и нейтрализовать вирус», - рассказала начальник отдела охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека регионального минздрава Галина Рожкова.

Условия хранения этой вакцины - 2-8 градусов.

По состоянию на 18 мая, в Пензенскую область поставлено 141 813 доз «Спутника V», 4010 - вакцины «ЭпиВакКорона», 780 – «КовиВак».

«В медицинские оргазизации ФМБА поставлено 7 050 комплектов вакцины «Спутник V». Всего получается 146 603 комплекта», - сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Первым компонентом привились 119 025 человек, завершили вакцинацию полностью 100 522 жителя региона.