Стабильный 4G от «Билайн» в Пензенской области: смотри-качай в городе и за городом

«Билайн» взял высокие темпы развития сети 4G как в городах, так и в большинстве районах Пензенской области. Количество базовых станций «четвертого поколения» за два года увеличилось на 40%, и сейчас уже почти 95% вышек связи оператора оснащены технологией LTE.

Новые базовые станции появились во всех четырех районах Пензы, расширено покрытие 4G-сети в Заречном и Кузнецке. Отдельное внимание оператор уделял жилым массивам и локациям, где мобильный интернет пользуется особенно высоким спросом. А это значит, что скорости мобильного интернета будет достаточно для учебы и работы, доступа к развлекательным сервисам, участия в онлайн-конференциях со смартфона и загрузки тяжелых файлов.

Абоненты оператора значительно ускорились в мобильном интернете в Пензенском, Сердобском, Кузнецком, Нижнеломовском, Бессоновском, Мокшанском, Городищенском, Колышлейском, Пачелмском, Малосердобинском, Наровчатском районах. Например, за год в данных районах скорости интернет-серфинга выросли примерно на 45%.

Благодаря масштабной стройке мобильный интернет стал еще быстрее и доступнее для абонентов, проживающих в Иссинском, Никольском, Башмаковском, Земетчинском, Белинском, Вадинском, Камешкирском, Сосновоборском, Тамалинском, Шемышейском, Бековском, Лопатинском, Неверкинском, Лунинском и Спасском районах. В результате удалось более чем на 15% увеличить среднюю скорость 4G-интернета в районных центрах и даже небольших населенных пунктах.

Кроме строительства новых базовых станций, оператор реализовал проект по увеличению емкости сети. Технические специалисты «Билайн» в марте расширили используемый частотный диапазон в сети LTE 1800 с 10 до 15 МГц, благодаря чему скорости мобильного интернета у жителей области выросли еще на 15% и остаются стабильными даже при высокой нагрузке на сеть.

Жители уже заметили изменения в качестве мобильных сервисов, активнее пользуясь возможностями обновленной 4G-сети «Билайн». Сейчас на сеть «четвертого поколения» приходится основная часть мобильного трафика, особенно в городах. В целом, в Пензенской области рост трафика в сети 4G составил более 60% год к году.

«Высокие темпы развития сети и грамотное использование существующего технического ресурса позволяют решать главную задачу – предоставлять качественный сервис для наших клиентов. За год в Пензенской области даже при постоянно возрастающем интернет-трафике нам удалось на 30% разогнать среднюю скорость мобильного интернета. Звоните и пользуйтесь 4G-сетью «Билайн» на полную мощность, все будет работать без сбоев и разрывов!» - рассказал директор отделения «Билайн» в Пензенской области Александр Мудрецов.