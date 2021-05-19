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19.05.2021г.
Стабильный 4G от «Билайн» в Пензенской области: смотри-качай в городе и за городом

Стабильный 4G от «Билайн» в Пензенской области: смотри-качай в городе и за городом

Ср, 19.05.21 09:10
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«Билайн» взял высокие темпы развития сети 4G как в городах, так и в большинстве районах Пензенской области. Количество базовых станций «четвертого поколения» за два года увеличилось на 40%, и сейчас уже почти 95% вышек связи оператора оснащены технологией LTE.

Новые базовые станции появились во всех четырех районах Пензы, расширено покрытие 4G-сети в Заречном и Кузнецке. Отдельное внимание оператор уделял жилым массивам и локациям, где мобильный интернет пользуется особенно высоким спросом. А это значит, что скорости мобильного интернета будет достаточно для учебы и работы, доступа к развлекательным сервисам, участия в онлайн-конференциях со смартфона и загрузки тяжелых файлов.

Абоненты оператора значительно ускорились в мобильном интернете в Пензенском, Сердобском, Кузнецком, Нижнеломовском, Бессоновском, Мокшанском, Городищенском, Колышлейском, Пачелмском, Малосердобинском, Наровчатском районах. Например, за год в данных районах скорости интернет-серфинга выросли примерно на 45%.

Благодаря масштабной стройке мобильный интернет стал еще быстрее и доступнее для абонентов, проживающих в Иссинском, Никольском, Башмаковском, Земетчинском, Белинском, Вадинском, Камешкирском, Сосновоборском, Тамалинском, Шемышейском, Бековском, Лопатинском, Неверкинском, Лунинском и Спасском районах. В результате удалось более чем на 15% увеличить среднюю скорость 4G-интернета в районных центрах и даже небольших населенных пунктах.

Кроме строительства новых базовых станций, оператор реализовал проект по увеличению емкости сети. Технические специалисты «Билайн» в марте расширили используемый частотный диапазон в сети LTE 1800 с 10 до 15 МГц, благодаря чему скорости мобильного интернета у жителей области выросли еще на 15% и остаются стабильными даже при высокой нагрузке на сеть.

Жители уже заметили изменения в качестве мобильных сервисов, активнее пользуясь возможностями обновленной 4G-сети «Билайн». Сейчас на сеть «четвертого поколения» приходится основная часть мобильного трафика, особенно в городах. В целом, в Пензенской области рост трафика в сети 4G составил более 60% год к году.

«Высокие темпы развития сети и грамотное использование существующего технического ресурса позволяют решать главную задачу – предоставлять качественный сервис для наших клиентов. За год в Пензенской области даже при постоянно возрастающем интернет-трафике нам удалось на 30% разогнать среднюю скорость мобильного интернета. Звоните и пользуйтесь 4G-сетью «Билайн» на полную мощность, все будет работать без сбоев и разрывов!» - рассказал директор отделения «Билайн» в Пензенской области Александр Мудрецов.

Источник фотографии: Фото из архива ИА "Пенза-Пресс" и компании «Билайн»
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14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
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03.05.2021 14:24
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26.04.2021 18:10
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23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
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22.04.2021 06:15
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20.04.2021 18:08
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20.04.2021 16:52
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