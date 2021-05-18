В Пензенской области намерены отремонтировать 11 дорог

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пензенской области планируют отремонтировать проезжую часть на 11 дорогах. К работам приступят в июне.

Работы запланированы в Башмаковском, Белинском, Бековском, Лопатинском, Сердобском, Сосновоборском, Каменском, Мокшанском, Нижнеломовском и два объекта в Пензенском районах. Общая протяженность - 65 км, пояснили в пресс-центре регионального правительства.

К ремонту шести объектов уже приступили. Подрядные организации выполняют фрезерование старого асфальтобетона, устройство выравнивающего слоя и на одном объекте ведутся работы по устройству основного слоя асфальта.

В первых числах июня подрядные организации приступят к работам на всех объектах.

Напомним, за время участия в дорожных проектах в 2017-2020 годы Пензенская область получила дополнительные средства федерального бюджета на ремонт автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Это позволило дополнительно привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние 140 км дорог регионального и межмуниципального значения.