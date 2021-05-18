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18.05.2021г.
Пензенцев предупредили о визитерах, предлагающих прочистку вентиляционных каналов

Пензенцев предупредили о визитерах, предлагающих прочистку вентиляционных каналов

Вт, 18.05.21 17:52
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И. о. главного государственного жилищного инспектора Пензенской области Александр Киндаев отреагировал на обращение жителей региона, которые жалуются на то, что им навязывают платную услугу по прочистке дымовых вентиляционных каналов.

«Они пользуются пожилым возрастом пенсионеров, входят к ним в доверие и просят деньги за определенные виды работ», - сообщил он.

Александр Киндаев уточнил, что жителям предлагают услуги по прочистке дымовых вентиляционных каналов, прося за работу от 3000 до 20 000 рублей. Он добавил, что платить за это незнакомцам не нужно, так как это обязанность управляющих компаний.

«Люди должны четко понимать, что от этих услуг нужно отказаться. И важно сообщить об этом председателю совета многоквартирного дома и в офис управляющей организации, чтобы они знали, что по их домам ходят такие люди. Для сведения, установлена периодичность проведения такой услуги управляющей компании - три раза в год: не позднее, чем за семь календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем за семь дней после окончания», - объяснил Александр Киндаев.

Подчеркнем, что незнакомцы нередко пытаются войти в доверие жителей, особенно пожилых, чтобы навязать свои услуги. Они предлагают замену окон, установку фильтров, продажу дорогостоящих товаров и многое другое. Нередко продавцы берут на себя роль представителей органов государственной власти, используя фальшивые удостоверения.

Чтобы не потерять свои деньги, важно не раскрывать свои персональные данные незнакомцам, внимательно читать документы, которые вам дают на подпись, с осторожностью приобретать у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику – товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, завышается в десятки раз. Пожилым людям лучше не пускать незнакомцев в свои квартиры.

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16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
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14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
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05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
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23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
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20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
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20.04.2021 14:51
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