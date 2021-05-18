Пензенцев предупредили о визитерах, предлагающих прочистку вентиляционных каналов

И. о. главного государственного жилищного инспектора Пензенской области Александр Киндаев отреагировал на обращение жителей региона, которые жалуются на то, что им навязывают платную услугу по прочистке дымовых вентиляционных каналов.

«Они пользуются пожилым возрастом пенсионеров, входят к ним в доверие и просят деньги за определенные виды работ», - сообщил он.

Александр Киндаев уточнил, что жителям предлагают услуги по прочистке дымовых вентиляционных каналов, прося за работу от 3000 до 20 000 рублей. Он добавил, что платить за это незнакомцам не нужно, так как это обязанность управляющих компаний.

«Люди должны четко понимать, что от этих услуг нужно отказаться. И важно сообщить об этом председателю совета многоквартирного дома и в офис управляющей организации, чтобы они знали, что по их домам ходят такие люди. Для сведения, установлена периодичность проведения такой услуги управляющей компании - три раза в год: не позднее, чем за семь календарных дней до начала отопительного сезона, в середине отопительного сезона и не позднее, чем за семь дней после окончания», - объяснил Александр Киндаев.

Подчеркнем, что незнакомцы нередко пытаются войти в доверие жителей, особенно пожилых, чтобы навязать свои услуги. Они предлагают замену окон, установку фильтров, продажу дорогостоящих товаров и многое другое. Нередко продавцы берут на себя роль представителей органов государственной власти, используя фальшивые удостоверения.

Чтобы не потерять свои деньги, важно не раскрывать свои персональные данные незнакомцам, внимательно читать документы, которые вам дают на подпись, с осторожностью приобретать у людей, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, продукты, мелкую бытовую технику – товары могут не соответствовать обязательным требованиям, а их цена, как правило, завышается в десятки раз. Пожилым людям лучше не пускать незнакомцев в свои квартиры.