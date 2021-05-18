В Пензе 21 мая пройдет православный книжный фестиваль

В Пензе 21 мая в областной библиотеке им. Лермонтова состоится региональный православный книжный фестиваль «Витязь земли Русской» (6+). Он посвящен 800-летию со дня рождения Александра Невского, а также Дню славянской письменности и культуры.

Фестиваль откроется в 11:00 праздничным концертом «Собирает Россия полки». Также запланированы квест «Азбука не скука, а ступень к наукам», мастер-классы «Читаем на старославянском», «Мои инициалы на старославянском», «Рисуем буквицу». В Библиомобиле на площадке у библиотеки можно будет посетить выставку православной литературы, посмотреть документальные фильмы и презентации, сообщает пресс-центр областного правительства.

Весь день будут работать книжные выставки: «Пензенские епархиальные ведомости. К 155-летию со дня выхода в свет», «Кирилл и Мефодий и славянская письменность», «Святой витязь земли Русской».