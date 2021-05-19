В Пензе для подростков организовали специальную ярмарку вакансий

Герои следующего сюжета ищут себе рабочее место. Причем это необычные соискатели, а школьники, которые во время летних каникул намерены подзаработать. Для подростков организовали специальную ярмарку вакансий.

Официанты, рабочие по озеленению, помощники повара. Эти и многие другие вакансии могут занять летом учащиеся пензенских школ и колледжей. Организаторами ярмарки временного трудоустройства выступили региональное министерство труда, социальной защиты и демографии, и городской центр занятости. Инициативу поддержали 18 бизнес-структур областного центра.

«Специальностей представлено по одной-две максимум. В основном это неквалифицированный и нетяжелый труд, конечно же, продолжительность которого не может превышать более семи часов», - рассказал начальник отдела центра занятости населения города Пензы Илья Барышников.

На ярмарку вакансий пригласили подростков 14-15 лет. Набрав буклетов и выслушав объяснения специалиста, они спешили к следующему столику. Некоторые еще раздумывают, отдыхать или трудиться. Другие уже твердо настроены заработать.

«Например, раздавать листовки или в каком-нибудь магазине расставлять товар, клеить объявления или работать официантом, если есть такая возможность», - отметили ученицы средней школы №27 Анастасия Медведева и Анастасия Буланкина.

В рамках ярмарки вакансий прошла презентация высших и средних специальных учебных заведений Пензы. Будущим абитуриентам предлагалось уже сейчас определить с выбором - кем быть.

«Счастливый человек - это тот, кто с огромным желанием идет на работу и возвращается домой. Я бы хотел, чтобы вы по жизни стали настоящими счастливыми людьми», - пожелал врио заместителя председателя правительства Пензенской области Вячеслав Космачев.

В следующий раз организаторы намерены провести ярмарку занятости для взрослого населения областного центра. Переговоры с потенциальными работодателями уже ведутся, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.