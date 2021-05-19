Пензенские работники архивов приняли участие в онлайн-общении с другими регионами

Генеалогический ажиотаж - так отзываются сотрудники российских архивов о гигантском количестве запросов на составление родословных. Обзаведясь семьей, сделав карьеру, люди начинают интересоваться прошлым. Здесь вся надежда на специалистов со всей страны, которые в этот вторник, 18 мая, обменивались опытом.

«Очень много причин, о которых люди бы не хотели знать о своих предках. Написано, например, что от пьянства умер или утонул пьяный. И такое бывает, что заболевания указывают не очень приличные и людям это тоже неприятно», - поделилась начальник исполнения генеалогических запросов Государственного архива Пензенской области Тамара Шалимова.

У каждой семьи есть свой скелет в шкафу и имя ему - родословная. Желание больше знать о своих прапрапрадедах порой приводит к неожиданным результатам. То выясняется, что один из предков в 18 веке был богачом. Или люди с характерными именами Абрам, Моисей, Исаак оказываются представителями совсем другого народа. Это лишь несколько примеров, которые обсудили участники межрегиональной видеоконференции, посвященной архивным генеалогическим исследованиям. Онлайн-форум объединил 24 области и республики. В Пензу приехали гости из Уфы.

«Большая Башкирия соединяла Челябинскую, Пензенскую и Свердловскую области. Даже у нас есть документы метрических книг и Пензенской области. Поэтому к нам приезжает практически все Приволжье. Казахстан и даже из Крыма», - пояснил директор национального архива республики Башкортостан Галей Хайритдинов.

Сотрудничество с коллегами из Уфы позволило пензенским специалистам решить проблему составления родословных для татар Пензенской области. В нашем архиве отсутствуют метрические книги из мечетей досоветского периода.

В среднем восстановление одной такой истории занимает полтора месяца - приходится перебрать не одну кипу документов. Потому и цена за такую работу немалая - около 120 тысяч рублей. Но тех, кто желает больше узнать о прошлом своей семьи, это не отпугивает.

«Генеалогия - это не то, что что-то такое, а развитие нашего государства, общество, именно человеческого рода, семьи. Не просто там на документах, а именно, в какие годы и на каких этапах жизни как они проживали, что имели, чем занимались», - пояснил председатель комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов.

В ходе онлайн-общения участники договорились об обмене информацией. В 20-м веке многие семьи покинули Родину и найти их корни без сотрудничества архивов просто невозможно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.