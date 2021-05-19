print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +24
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png
)
Погода
ясно
+24 оС
8:39
19.05.2021г.
Пензенские работники архивов приняли участие в онлайн-общении с другими регионами

Пензенские работники архивов приняли участие в онлайн-общении с другими регионами

Ср, 19.05.21 07:47
Просмотров: 180
Генеалогический ажиотаж - так отзываются сотрудники российских архивов о гигантском количестве запросов на составление родословных. Обзаведясь семьей, сделав карьеру, люди начинают интересоваться прошлым. Здесь вся надежда на специалистов со всей страны, которые в этот вторник, 18 мая, обменивались опытом.

«Очень много причин, о которых люди бы не хотели знать о своих предках. Написано, например, что от пьянства умер или утонул пьяный. И такое бывает, что заболевания указывают не очень приличные и людям это тоже неприятно», - поделилась начальник исполнения генеалогических запросов Государственного архива Пензенской области Тамара Шалимова.

У каждой семьи есть свой скелет в шкафу и имя ему - родословная. Желание больше знать о своих прапрапрадедах порой приводит к неожиданным результатам. То выясняется, что один из предков в 18 веке был богачом. Или люди с характерными именами Абрам, Моисей, Исаак оказываются представителями совсем другого народа. Это лишь несколько примеров, которые обсудили участники межрегиональной видеоконференции, посвященной архивным генеалогическим исследованиям. Онлайн-форум объединил 24 области и республики. В Пензу приехали гости из Уфы.

«Большая Башкирия соединяла Челябинскую, Пензенскую и Свердловскую области. Даже у нас есть документы метрических книг и Пензенской области. Поэтому к нам приезжает практически все Приволжье. Казахстан и даже из Крыма», - пояснил директор национального архива республики Башкортостан Галей Хайритдинов.

Сотрудничество с коллегами из Уфы позволило пензенским специалистам решить проблему составления родословных для татар Пензенской области. В нашем архиве отсутствуют метрические книги из мечетей досоветского периода.

В среднем восстановление одной такой истории занимает полтора месяца - приходится перебрать не одну кипу документов. Потому и цена за такую работу немалая - около 120 тысяч рублей. Но тех, кто желает больше узнать о прошлом своей семьи, это не отпугивает.

«Генеалогия - это не то, что что-то такое, а развитие нашего государства, общество, именно человеческого рода, семьи. Не просто там на документах, а именно, в какие годы и на каких этапах жизни как они проживали, что имели, чем занимались», - пояснил председатель комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов.

В ходе онлайн-общения участники договорились об обмене информацией. В 20-м веке многие семьи покинули Родину и найти их корни без сотрудничества архивов просто невозможно, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

Читайте также:
В Пензе для подростков организовали специальную ярмарку вакансий
05:42
Свыше 17 тысяч пензенцев проголосовали за объекты благоустройства города
03:59
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42
Мария Ситтель: «Пензу я люблю искренне, здесь мое детство, мои корни»
24.03.2021 15:06
«Университет-Визит»: провал или неудача
23.03.2021 07:01
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42
Мария Ситтель: «Пензу я люблю искренне, здесь мое детство, мои корни»
24.03.2021 15:06
«Университет-Визит»: провал или неудача
23.03.2021 07:01

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс