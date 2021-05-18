Мельниченко назвал основные стратегии государственной национальной политики

Олег Мельниченко 18 мая на заседании совета по международным отношениям и взаимодействию с религиозными объединениями при Совфеде Федерального Собрания РФ обсудил тему взаимодействия государства, институтов гражданского общества и религиозных организаций в решении вопросов сохранения духовно-нравственных ценностей народов России.

Дискуссией в режиме видеоконференции руководил заместитель главы верхней палаты российского парламента Константин Косачев.

«Исторически сложившаяся система сохранения духовно-нравственных ценностей народов России должна служить основой воспитания молодежи. Именно так действует механизм передачи национального гена - от поколения к поколению», - подчеркнул он.

Олег Мельниченко в свою очередь сообщил, что в регионе сложилась достаточно разветвленная структура религиозных организаций.

«554 религиозные организации различных конфессий. 28 национальных общественных объединений, которые представляют более 10-ти национальностей. 5 региональных и 12 местных национально-культурных автономий. Мы работаем в рамках государственной программы «Региональная политика, развитие гражданского общества в Пензенской области». У нас есть Совет по межнациональным и межконфессиональным отношениям при правительстве области. В Совет входят руководители всех религиозных и национально-культурных автономий», - цитирует слова Олега Владимировича пресс-центр регионального правительства.

Среди основных стратегий государственной национальной политики Олег Мельниченко назвал проведение общественно значимых мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства.Среди наиболее значимых мероприятий он назвал праздник православной культуры «Спас», фестиваль межнациональной культуры «Мост Дружбы».

Также Олег Мельниченко указал на важность такого направления как религиозный туризм. Не менее значимым, по его словам, является преподавание родных языков в образовательных учреждениях.

Напомним, 2021 год объявлен на территории Пензенской области Годом культурного и духовного наследия. В его рамках религиозными и некоммерческими организациями при поддержке правительства региона будет проведен ряд фестивалей русской, татарской, мордовской и чувашской культур.