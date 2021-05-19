Бизнесмены предложили варианты снижения цен на новостройки

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Предприниматели направили вице-премьеру Марату Хуснуллину предложения, которые могут сократить себестоимость квартир в новостройках на 15%.
Отмечается, что инициатива предполагает изменение процедуры подключения домов к инженерным и коммунальным сетям. В тексте авторов указано, что для реализации инициативы нужно законодательно установить право девелоперов выносить инженерные сети с участков под строительство своими силами (на основании техусловий, предоставленных ресурсоснабжающими организациями (РСО) и под их контролем).
В этом же обращении указано, что на уровне Градостроительного кодекса стоит разрешить вносить плату за техприсоединение домов к сетям с учетом этапов стройки. Так как в настоящее время девелоперам приходится оплачивать создание сетей при возведении первой очереди.
«По предложениям, сроки строительства и себестоимость квартир уменьшатся в среднем на 15%», — считают авторы инициативы.В «Известиях» пояснили, что за 2020 год средняя стоимость новостроек в России выросла на 19%. В числе причин — ажиотажный спрос на квартиры из-за льготной ипотеки под 6,5% на первичное жилье. Немалую роль сыграл и рост себестоимости стройки, который произошел в том числе из-за подорожания стройматериалов и дефицита иностранной рабочей силы, а также перехода на проектное финансирование.