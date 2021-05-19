Шестерым фигурантам дела Белозерцева продлили срок содержания под стражей

«Судом удовлетворены ходатайства следствия о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей до 20 августа Белозерцеву и еще пятерым фигурантам дела», - сообщили ТАСС в суде.

Так, под стражей оставили бизнесмена, бывшего сенатора Бориса Шпигеля, его жену Евгению, директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова, а также сотрудников полпредства Пензенской области в Москве Геннадия Маркова и Федора Федотова.

Напомним, в зависимости от роли каждого они обвиняются в даче взятки, получении взятки или посредничестве во взяточничестве. По данным Следственного комитета, с января по сентябрь 2020 года Иван Белозерцев получил от Бориса Шпигеля, его супруги и Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму более 31 млн рублей за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.