Мельниченко рассказал, разрешат ли родителям присутствовать на школьных выпускных

Олег Мельниченко встретился с родителями учеников школы №76 и ответил на вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей, проведением выпускных и строительством новых учреждений образования в регионе.

Как сообщает пресс-центр облправительства, руководитель региона подчеркнул ключевое значение сохранения жизни и здоровья подрастающего поколения. Также он рассказал, как пройдут последние звонки и выпускные.

«Мы идем навстречу родителям, у которых есть желание присутствовать на выпускных. Будет правильным проводить торжества в присутствии родителей, но с обязательным соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности», - подчеркнул Олег Мельниченко, призвав привиться от коронавируса всех, кто еще не сделал укол.

Также он напомнил, что в этом году балы выпускников, окончивших школу с «золотыми» и «серебряными» медалями, пройдут в центре Пензы.

Родителей волновал и вопрос, связанный со строительством новых образовательных учреждений.

«В седьмом микрорайоне Арбеково будет построено два детских садика. Один из них находится в стадии возведения, второй будет строиться в следующем году. В 2023 году в восьмом микрорайоне Арбеково намечено открыть большой детсад на 420 мест, из них 120 - в ясельных группах. Более того, в Арбеково мы планируем строительство двух общеобразовательных школ, потому что здесь в них есть реальная потребность», - рассказал Олег Мельниченко.

По его словам, всего за три года в Пензе построят три школы, еще одну – в Городе Спутнике в Пензенском районе.