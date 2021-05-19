Прокуратура помогла уволенной городищенке вернуться на работу

Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, женщина рассказала, что с февраля 2018 года работала на должности юрисконсульта по совместительству. В октябре 2020-го руководитель организации ознакомил ее с уведомлением об изменении условий трудового договора. В декабре ее уволили по статье «Отказ работника от продолжения работы в связи с изменениями определенных сторонами условий трудового договора». Женщина считала, что руководство не имело для этого оснований. Ранее ее уже восстанавливали на работе после незаконного увольнения за прогул.

Прокурор просил суд удовлетворить требования женщины, так как работодатель не смог представить достаточных доказательств в подтверждение необходимости изменения условий труда. Суд восстановил истицу на работу, а также взыскал в ее пользу средний заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда – 8 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу.