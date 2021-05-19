В России прогнозируют закрытие еще 10% фитнес-клубов

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ) Ольга Киселева сообщила « Известиям », что некоторые фитнес-клубы, которые только начали восстанавливаться после локдауна, во время низкого летнего сезона могут не выжить.

По ее словам, в группе риска – маленькие, несетевые проекты. Однако и крупные компании сейчас вынуждены оптимизировать неэффективные филиалы. За время пандемии закрылось около четверти клубов, и в этом году, по мнению Ольги Киселевой, может закрыться еще 10%.

Основатель одной из фитнес-сетей Алексей Ковалев пояснил, что основная проблема – в том, что накоплено большое количество долгов, в том числе по аренде и кредитам. Он добавил, что собственники, банки и налоговая служба идут навстречу. Однако с долгами придется рассчитываться до конца этого года и даже в начале следующего. Прибыль же возможна не ранее осени 2022-го.