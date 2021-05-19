Пензенцы смогут бесплатно искупаться в бассейне в Засечном

20 мая с 11 до 14 часов пензенцы смогут бесплатно пройти обследование на базе бассейна «Дельфин» в Засечном, после чего получить абонемент на сеанс плавания.

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, участникам акции (0+) проверят уровень артериального давления, индекс массы тела, показатели глюкозы и холестерина в крови экспресс-методом, насыщаемость капиллярной крови кислородом. Также каждый желающий сможет попробовать свои силы в сдаче норм ГТО.

После этого пензенцы получат абонемент на бесплатное разовое посещение плавательного бассейна, а также приятные сувениры с символикой здорового образа жизни.