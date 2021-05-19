Пензенцы попробуют свои силы в спортивном ориентировании

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23 мая в Пензе пройдут соревнования (6+) по спортивному ориентированию в рамках «Российского азимута».
Как сообщает пресс-служба мэрии, в мероприятии могут принять участие как профессионалы, так и любители от 5 до 80 лет. Соревнования стартуют на Олимпийской аллее в районе стелы «Олимпийские кольца». Регламент следующий:
9:00 – 10:30 – регистрация;
10:30 - 10:45 – построение участников;
10:45 – церемония открытия соревнований;
11:00 – старт;
12:00 – 12:30 – церемония награждения победителей и призеров.