Старинные обряды и игры: для пензенцев проведут этнокультурный фестиваль

Как сообщает пресс-центр облправительства, участие в фестивале примут ремесленники, мастера народных промыслов, травники, творческие коллективы. Гостей праздника ждут концерты и активности, ярмарка народных умельцев. Также для них проведут старинные обряды, игры, соревнования по гиревому спорту, метанию копий, стрельбе из лука, конкурсы, хороводы, мастер-классы по плетению венков, конкурс на лучший народный костюм. Работать будут аттракционы, тренинги, зона красоты, фотозоны и многое другое.

Уже ведется прием заявок для участия от творческих коллективов, автономий, общин, ремесленников, культурно-досуговых организаций, предприятий общепита, клубов исторической реконструкции. Их следует направлять на электронную почту в произвольной форме - unona1977@mail.ru.