Россияне смогут получить выписку из ЕГРН через «Госуслуги»

Россияне смогут получать выписку из госреестра недвижимости (ЕГРН) через «Госуслуги». Об этом сообщает телеканал « 360 » со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

«Пользователи портала госуслуг могут получить выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Новый электронный сервис запущен Минцифры России совместно с Росреестром», — отметили в министерстве.

Пользователи смогут получить выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, о переходе прав на объект недвижимости. Документ поступит в личный кабинет на портале в электронном виде, заверенный усиленной квалифицированной подписью органа регистрации прав.

Цифровой вариант выписки будет равнозначен бумажной версии. Замглавы Минцифры России Дмитрий Огуряев отметил, что к концу года благодаря совместной работе с Росреестром пользователи портала госуслуг смогут заказывать все виды выписок из ЕГРН.