Еще у 74 пензенцев выявили коронавирус

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На сайте стопкоронавирус.рф опубликовали оперативную информацию о числе зараженных в Пензенской области на 19 мая.
Так, за сутки подтвердилось еще 74 случая заболевания. Всего выявлено 46 394 зараженных, вылечилось 43 754 человек, умерло 743. В России суточный прирост составил 7 920 случаев, общее число заболевших за все время наблюдений - 4 965 676.
Напомним, по-прежнему необходимо носить маски, пользоваться антисептиками и соблюдать социальную дистанцию.