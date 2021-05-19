Перевозчикам не удалось оспорить решение о неправомерной выдаче свидетельств на ряд маршрутов

Пензенские компании «Корпорация «Дилижанс» и «Меркурий» пытались оспорить решение о прекращении действия свидетельств на перевозку по маршрутам №54, 89, 66, 70, которое было принято по иску регионального УФАС. Им отказали в удовлетворении жалоб суды апелляционной и кассационной инстанций.

По информации пензенского УФАС, суд признал незаконным бездействие администрации города, которая не приняла меры по проведению конкурса на право осуществления перевозок по уазанным маршрутам, и действия управления транспорта по выдаче свидетельств по ним.

«Также Арбитражным судом Пензенской области принято решение прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам № 54, 89, 66, 70 с момента вступления в силу решения суда», - отмечают в управлении.

Как администрация города и перевозчики будут выполнять это решение, не сообщается.