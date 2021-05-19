В Спутнике прошел первый в сезоне фестиваль красок

Array ( [temp] => +30 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png )
«Мы поняли, что погода прямо сейчас дарит нам возможность провести такое мероприятие, поэтому очень быстро все приготовили. Вероятно, в ближайшие выходные мы сможем провести и пенную дискотеку, но если позволит погода», — рассказал арт-директор Парка Спутника Игорь Лакодин.
Больше всего возможности посыпать друг друга цветным порошком радовались дети. Впрочем, и взрослых каждый год на фестивале становится все больше.
«Настроение отличное, давно хотела побывать на этом празднике, и вот мечта сбылась», — поделилась эмоциями жительница Спутника Екатерина Копылова.
Сезон открылся, а все уже ждут продолжения. Пензенцев призывают следить за мероприятиями на сайте Города Спутника в разделе «Афиша». И включать видео, чтобы посмотреть, как в Спутнике проходят выходные.