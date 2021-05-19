Пензячка рассказала, что произошло, когда она переборщила с количеством рассады

Пензячка Вера Тришина занимается выращиванием растений уже давно. В прошлом году вместе с мужем Евгением она смогла превратить любимое хобби в бизнес. О том, с какими трудностями пара столкнулась на начальном этапе, поставках и выборе ассортимента Вера рассказала корреспонденту ИА «Пенза-Пресс».

- Как возникла идея создать питомник?

- Этот бизнес вырос из моего хобби. Я выращивала цветы для себя, для украшения дома и сада. В прошлом году немного переборщила с количеством рассады и решила продать излишки. Получилось неплохо. И мы с мужем решили заняться цветами на более профессиональной основе.

- Сколько человек в вашей команде?

- Постоянные сотрудники - я и мой муж. Есть также периодически привлекаем четырех работников.

- Почему вы выбрали Арбеково для расположения?

- Специально это место мы не выбирали. У нас здесь дом, в котором мы живем, земельный участок. На этом участке мы и построили теплицу. Но так или иначе выбор оказался удачным: первая линия, отличная транспортная доступность (первоначально мы об этом сильно не задумывались, понимание этого преимущества пришло в процессе).

- С какими трудностями вы столкнулись при открытии на начальных порах?

- Конечно, открытие любого бизнеса сопряжено с определенными препятствиями. Есть проблемы общего характера, например необходимость первоначальных вложений. Преодоление скептического настоя («у меня не получится», «рынок уже занят»).

А есть более частные. Например, отсутствие знаний. Переходя из «любительской лиги», мы не знали о многих вещах, которые нужны, чтобы заниматься выращиванием цветочной рассады профессионально.

Например, обычные фиолетовые лампы для выращивания профессиональной рассады не подходят, если вовремя не подстричь первые побеги, рассада потеряет товарный вид. Да и много чего еще, что мы узнали уже в процессе.

- С поставок какой рассады вы начинали, и сколько видов представлено в вашем ассортименте сейчас?

- Первоначально в нашем ассортименты была только петуния. И это действительно классное растение - красивое и по-настоящему неприхотливое. Сейчас, изучив пожелания покупателей, мы расширили ассортимент: у нас появились бегония, калибрахоа, пеларгония, эустома. Всего у нас десять видов растений. При этом петунии – двадцать сортов. В любом случае это все однолетние цветы. Возможно, в следующем сезоне мы добавим в ассортимент многолетники, спрос на них есть. Также у нас есть идеи по выращиванию хвойников (туи и можжевельник), но пока на уровне планов.

- Откуда поставляется рассада?

- Посадочный материал покупаем на прямую у европейских и израильских производителей («Данзингер», «Селекта», «Дюммен»). Все-таки наш продукт — это не совсем масс-маркет, поэтому ставку мы делаем в первую очередь на качество.

- Есть ли у вас конкуренты на рынке?

- К сожалению, да. Но мы пытаемся отличаться от остальных и стремимся к тому, чтобы предложить покупателям уникальный продукт.

У нас есть маркетинговые акции, например, бесплатная доставка в черте города при заказе от 2 тыс. руб., а при заказе от 1000 руб. – в подарок любая ампельная петунья на выбор.

Зная о том, что купить рассаду это только пол дела, мы сейчас думаем над проектом некоего пост-продажного сервиса. В общем, надеемся, что сможем дать рынку что-то новое.

- Насколько затратен цветочный бизнес?

- Да, войти в бизнес достаточно дорого. Все-таки есть капитальные вложения на постройку зимней теплицы, закупка посадочного материала, удобрений, грунта. Но мы надеемся наши затраты в скором времени окупить.

- Почему у в шапке профиля вашего Instagram указано, что это «семейный питомник»?

- Это не метафора. Это действительно так. По большому счету вся семья оказалась вовлечена в это дело. Я занимаюсь агротехникой и сбытом, муж – технической частью проекта. А бабушки и дедушки в это время сидят с четырехлетним сыном. Вся семья при деле.