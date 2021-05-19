print_r(EVAL)
Class: None | Type: Unknow | Function: eval
File: /var/www/www-root/data/www/penza-press.ru/functions/func.common.php(147) : eval()'d code line 37
Array
(
    [temp] => +30
    [weatherType] => ясно
    [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_d.png
)
Погода
ясно
+30 оС
12:47
19.05.2021г.
Tele2 установит еще 50 тысяч станций Ericsson

Tele2 установит еще 50 тысяч станций Ericsson

Ср, 19.05.21 11:45
Просмотров: 216

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выбрал новейшее оборудование компании Ericsson (NASDAQ: ERIC) для модернизации сети с учетом экспоненциального роста трафика. В рамках новых договоренностей Tele2 внедрит на сети еще 50 000 базовых станций 4G/3G/2G с поддержкой технологии 5G в 27 регионах России. Всего за 2019-2023 гг. компании развернут более 100 000 базовых станций Ericsson Radio System. Проект позволит увеличить емкость сети и скорости передачи данных, подготовить инфраструктуру к быстрому запуску стандарта 5G.

Tele2 установит еще 50 000 базовых 5G-ready станций Ericsson Radio System в 27 регионах России, включая Московскую и Ленинградскую области. Тем самым партнеры дополняют соглашение от 2019 года об установке 50 000 базовых станций Ericsson и удваивают первоначальные планы развития сети к 2023 году.

Проект позволит Tele2 повысить скорости передачи данных, подготовиться к запуску стандарта 5G и постоянному подключению множества пользователей, устройств и объектов. Стороны будут взаимодействовать в реализации технологических решений Ericsson на базе инфраструктуры Tele2. Совместный проект Tele2 и Ericsson станет технической основой для дальнейшего развития цифровой экосистемы услуг Tele2 и повысит доступность новейших технологий для абонентов.

В течение 2019-2020 гг. Tele2 ввела в эксплуатацию 30 000 новых базовых станций из первой поставки на всей территории России. По итогам 2020 года Tele2 покрыла в регионах присутствия сетями 4G 97% населения, сетями 3G – 94%, а 2G – 97% жителей. Это составляет 83-85% от общего населения России. В 2020 году регионами с самой активной стройкой стали Москва и область, Республика Татарстан, Челябинская и Иркутская области, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Усилия, предпринимаемые Tele2 для улучшения качества услуг, положительным образом сказываются на потреблении услуг мобильного интернета и финансовых показателях компании. В частности, в первом квартале 2021 года количество активных пользователей мобильного интернета выросло на 20% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Потребляемый трафик в сети Tele2 увеличился в отчетном периоде на 34% год к году. Выручка от мобильных услуг выросла на 13% в сравнении с первым кварталом 2020 года.

«Для поддержания высокого качества телеком-сервисов Tele2 направляет значительные инвестиции на технологическое развитие сети. Пандемия разогнала темпы строительства до новых скоростей: такая динамика обусловлена взрывным ростом потребления трафика и активным привыканием клиентов к цифровым сервисам. По итогам прошлого года мы увеличили общее число базовых станций на 29%, а в столичном регионе – в рекордные полтора раза. На фоне распространения «удаленки», развития онлайн-обучения качество мобильных услуг стало критически важным фактором, который определяет лояльность и срок жизни абонента в сети. Поэтому Tele2 важно оставаться одним из лидеров отрасли по технологическому развитию: своевременно внедрять инновационные технологические решения и модернизировать сеть для запуска 5G. С 2015 года мы устанавливаем в столице станции в статусе 5G-ready, а наш проект с Ericsson ускоряет проникновение самого передового оборудования на инфраструктуре Tele2 по всей стране», - рассказал заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Tele2 Алексей Телков.

«Мы рады внести свой вклад в развитие сети Tele2 в России, наше сотрудничество удвоит скорость модернизации сети Tele2 и обеспечит отличное качество связи для абонентов в условиях постоянного роста потребления трафика. Все оборудование Ericsson имеет длинный жизненный цикл и обеспечивает совместимость и преемственность продуктовых линеек разных поколений, что позволит Tele2 снизить капитальные и операционные затраты при строительстве и расширении сетей. Ericsson обладает ведущей телекоммуникационной экспертизой в России, в частности, в Центре 5G-инноваций Ericsson в Москве проводится пилотирование перспективных технологий 5G и IoT для российских операторов», - отметил президент Ericsson в регионе Восточная Европа и Центральная Азия Себастиан Толстой.

В августе 2019 года Tele2 и Ericsson запустили первую в России пилотную зону 5G в центре Москвы. Сплошное outdoor-покрытие опытного участка сети 5G охватывает Тверскую улицу – от Кремля до Садового кольца. Пилотная зона 5G работает в диапазоне 28 ГГц в режиме NSA (Non-standalone), который позволяет развернуть сеть новейшего поколения поверх LTE и упрощает внедрение новейшего стандарта на начальном этапе.

Источник фотографии: Фото предоставлено компанией Tele2
Читайте также:
На Бакунинском мосту начали изоляцию и окраску пролетных строений
12:34
За оплату покупок чужой картой пензенцу грозит до 6 лет тюрьмы
12:17
Поделиться
Новости СМИ2

Эксклюзив

Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42
Мария Ситтель: «Пензу я люблю искренне, здесь мое детство, мои корни»
24.03.2021 15:06
«Университет-Визит»: провал или неудача
23.03.2021 07:01
Не только в Пензе: Дмитрий Беляков о деятельности детской лиги плавания «Поволжье»
17.05.2021 19:24
Говорящий робот, неоновая дискотека, квесты и экскурсии: как в Пензе прошла «Ночь музеев»
16.05.2021 01:50
В Лунинском районе решили установить памятник воинам. Скидывались на него всем миром
14.05.2021 19:08
На каких специальностях пензенских вузов больше всего бюджетных мест
14.05.2021 07:05
«За самоуправство ругали, потом хвалили». Как Николай Жидков сделал пензенский цирк одним из лучших
12.05.2021 19:06
Голод, холод и надежда: пензячка рассказала, как прошло ее детство в войну
09.05.2021 14:00
Спустя 78 лет поисковики передали пензенцу вещи дяди, погибшего под Калугой
07.05.2021 12:06
Куда летит пензенский самолет? 9 фактов из истории монумента на проспекте Победы
05.05.2021 13:13
Куда пропал буккроссинг, или Как наладить обмен книгами в Пензе
03.05.2021 14:24
Эвакуация Припяти и смерть от радиации: Иван Желонкин рассказал о первых днях после катастрофы в Чернобыле
26.04.2021 18:10
Как влюбиться за один день и воспитать самостоятельных детей: история пензячки Людмилы Тимаковой
23.04.2021 11:55
«Лагуна-УОР»: с «бронзой» и претензией на Кубок
23.04.2021 08:05
Жизнь после льготной ипотеки: понизятся ли цены на квартиры в новостройках
22.04.2021 06:15
В Пензе открылась выставка «Отзвук славного былого» Усадьба Зубриловка: 100 лет спустя»
20.04.2021 18:08
В Пензенской области молодые люди пытаются привлечь внимание к разрушающимся усадьбам
20.04.2021 16:52
Депутат пензенского ЗакСобра за год заработал 218,3 млн рублей. Инфографика доходов
20.04.2021 14:51
Специалисты пензенского минлесхоза сделали забор воды из ручья с мертвой рыбой
19.04.2021 16:41
Юрий Ткаченко слепил супругу для пензенского кентавра
13.04.2021 11:15
Пензячка Анастасия Бренько рассказала, как живет в Германии во время пандемии
08.04.2021 19:33
Как изменился доход пензенских торговых центров в пандемию
08.04.2021 15:13
Что посмотреть в Калининграде, Зеленоградске, Светлогорске. Отзыв путешественника
05.04.2021 10:46
«Пенза-Пресс» узнало новые подробности содержания Белозерцева в СИЗО
03.04.2021 10:27
Нюхательный коврик и расслабляющая музыка: как бездомных собак в Пензе готовят к домашней жизни
02.04.2021 07:05
Свободная и сильная: жизнь и творчество художницы Анны Король
30.03.2021 19:33
Андрей Лузгин об уборке снега: «Мы могли вывозить больше, но машины скапливались на снегоотвале»
24.03.2021 17:08
Власти разберутся, строят ли третий этаж в историческом здании на улице Суворова
24.03.2021 16:42
Мария Ситтель: «Пензу я люблю искренне, здесь мое детство, мои корни»
24.03.2021 15:06
«Университет-Визит»: провал или неудача
23.03.2021 07:01

Мы используем cookies для улучшения работы сайта и обеспечения удобства пользователей. Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с Политикой использования cookies
Закрыть
×
Телеканал Экспресс
Радио Экспресс