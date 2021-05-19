Пензенцев предупреждают о грозе и сильном ветре

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На сайте регионального ГУ МЧС опубликовали прогноз на 20 мая в Пензенской области.
По данным Гидрометцентра, ожидается ухудшение погодных условий. В некоторых районах пройдет гроза, порывы южного ветра будут достигать 15-18 метров в секунду.
Сотрудники МЧС рекомендуют при усилении ветра оставаться дома. Если же стихия застала вас на улице, необходимо укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, остановок общественного транспорта, рекламных щитов, деревьев, недостроенных зданий. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся проводам.