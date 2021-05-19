За оплату покупок чужой картой пензенцу грозит до 6 лет тюрьмы

46-летняя жительница Пензы обратилась в отдел полиции с заявлением о краже средств с ее банковской карты.

Выяснилось, что карта женщины попала в руки пензенца, который списывал с нее деньги, совершая покупки в магазинах города. Он признался в содеянном, с него взяли обязательство о явке.

По данному факту возбужденно уголовное дело, мужчине грозит лишение свободы на срок до шести лет.

«Если вы нашли чужое имущество – например, мобильный телефон или банковскую карту, – необходимо принять все меры для возврата его владельцу. Если вы не можете самостоятельно найти собственника, передайте найденную вещь в ближайший отдел полиции или орган местного самоуправления, которые окажут содействие для возврата имущества законному владельцу. Помните: не принимая мер к возврату найденной вещи, вы нарушаете закон и можете быть привлечены к уголовной ответственности!» - напомнили в региональном управлении МВД.